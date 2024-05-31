Хуситы ракетами поразили авианосец США в Красном море

сегодня в 19:39

Хуситы заявили, что нанесли ракетные удары по авианосцу США в Красном море

Военный представитель движения «Ансар Аллах», относящегося к хуситам, Яхья Сариа заявил об успешной атаке на американский авианосец Dwight Eisenhower. По его словам, операция произошла в Красном море, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на эфир телеканала Al Masirah.

Авианосец успешно поразили баллистическими и крылатыми ракетами, следует из заявления Сариа.

«В рамках реагирования на американо-британскую агрессию ракетные и военно-морские силы Йемена провели совместную операцию, атаковав в Красном море американский авианосец Eisenhower», — утверждает представитель движения.

По его словам, «Ансар Аллах» нанесло ракетный удар по американским силам в ответ на бомбардировку объектов хуситов в Йемене, которую ранее провели Великобритания вместе с США.