Художников Подмосковья приглашают на выставочный проект «Кто Вы, доктор Чехов?»

Творческое объединение «Время молодых XXI» организует и проведет в 2025 году, к 165-летию со дня рождения А.П. Чехова, выставочный проект «Кто Вы, доктор Чехов?» с участием молодых художников — студентов и выпускников художественных колледжей и вузов, сообщает пресс-служба объединения.

Весной-летом 2025 г. намечено совершить экскурсионные походы и поездки по местам, связанным с жизнью и творчеством А.П. Чехова: в дом-музей А.П. Чехова на Садово-Кудринской; в округ Чехов Московской области (Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»); Ростовскую область (Литературный музей А.П. Чехова в Таганроге); Республику Крым (Дом-музей А.П. Чехова в Ялте и Музей «Дача Чехова» в Гурзуфе); на Сахалин (Литературно-художественный музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» в Южно-Сахалинске).

Посещение мест, связанных с жизнью и творчеством А.П. Чехова, даст возможность молодым авторам максимально достоверно изучить исторические факты, отобразив все увиденное и услышанное на своих полотнах. Для молодых художников планируется организовать пленэры в рамках выставочного проекта. Выставки проекта пройдут в регионах в течение лета, итоговые выставки намечено провести в Москве.

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