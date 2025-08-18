Художники из Москвы устроили выездной пленэр в Егорьевске

Любительское сообщество художников из Москвы посетило Егорьевск, чтобы на выездном пленэре запечатлеть его достопримечательности, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Это особая форма живописи, когда художник рисует на открытом воздухе, на природе с натуры.

«Наше сообщество объединяет любителей искусства, организует пленэры, выставки и старается сделать мир красивее. Наша основная цель — искать красивые места в России. Мы были и в Коломне, Смоленске, Нижнем Новгороде, на Алтае и в Сочи. Когда я наткнулась в интернете на фотографии Егорьевска, очень привлекла его архитектура. Этот город стал для нас чудесным открытием», — рассказала куратор группы Юлия Дубровина.

Первой локацией стал местный «Хогвартс» — бывшее электромеханическое училище имени цесаревича Алексея, а ныне — Егорьевский технологический институт — филиал МГТУ «Станкин». Уникальная архитектура приятно поразила творцов.

«Не пожалели, что встали в 5 утра и приехали сюда», — делятся участники пленэра.

В группе художников — любители и профессионалы. Кто-то присоединился к сообществу впервые, чтобы нарисовать егорьевские локации — в программе были также Свято-Троицкий Мариинский монастырь, Егорьевский историко-художественный музей и известная своей неповторимой башней с часами, похожей на Биг-Бен, — Хлудовская ткацкая мануфактура. Район, где она располагается, благодаря ее уникальной архитектуре, прозвали егорьевским Манчестером.

«Лето — это для пленэров. Не зря же импрессионисты появились! Это же первые пленэрщики, а мы идем по их стопам. Привет Клоду Моне!» — смеется Анна Куприянова.

Художники рисовали Егорьевск в разных техниках — карандашами, маркерами, акварелью, пастелью и даже маслом. Это лишь зарисовки — над окончательными вариантами они еще будут работать. Планируют и другие выезды в муниципальный округ, чтобы ближе познакомиться не только с его архитектурными достопримечательностями, но и историей и культурной жизнью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.