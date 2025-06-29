Художник-урбанист разработал проект по возвращению памятника Сталину в Дубне

Художник-убранист Олег Лукьянов из северной столицы предложил разместить в Дубне фреску с портретом Иосифа Сталина как символ исторической преемственности и технологического суверенитета. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа Дубна.

Изображение советского государственного деятеля на торце одного из знаковых зданий в Дубне имеет историческую подоплеку: в 1937 году на территории будущего города, у входа в шлюз канала Москва — Волга, был установлен памятник «вождю народов». Общая высота монумента вместе с гранитным основанием составляла 26 метров. В феврале 1962 году памятник Сталину был снесен.

В последние годы в Дубне не раз обсуждали восстановление монумента. Так, в мае 2024 года общественники планировали обратиться к губернатору Московской области Андрею Воробьёву с таким предложением. В этом году художник-урбанист Олег Лукьянов выступил автором концепции и технологии создания фрески с изображением Иосифа Сталина в Дубне. Говорит, будет мощно, современно и достойно — в формате монументальной фрески.

«Для меня это не столько о политике, сколько об исторической справедливости и художественном осмыслении нашей сложной, но великой истории. Дубна, как колыбель атомного проекта, неразрывно связана с той эпохой. Игнорировать это — значит обеднять собственное наследие. А воссоздавать монумент „в лоб“ в XXI веке — это, на мой взгляд, слишком просто и вызовет лишние споры», — отмечает Олег Лукьянов.

Идея художника заключается в создании не просто портрета, а целого повествования на стене. Это современное прочтение, диалог с городом и его историей при помощи уникальной технологии «Urbanфреска» авторства Олега Лукьянова, которая превращает стену в долговечное произведение искусства.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.