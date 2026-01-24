Худи за фото: фейковый ИИ-инвалид обманул российский бренд одежды

Сотрудники компании «Катами» рассказали, что к ним обратилась девушка, которая поделилась своей личной историей. Она якобы потеряла ногу в ДТП, но смогла превратить это в арт-проект, а также способ вдохновлять других. Бренд согласился на бартерное сотрудничество и отправил ей худи. В ответ девушка предоставила профессиональные фотографии, которые компания затем разместила в своих соцсетях.

Однако подписчики почти сразу заметили несоответствия: детали истории не сходились, а фотографии казались слишком идеальными. Позже выяснилось, что и образ, и биография, и все фото были созданы нейросетью. Реального человека за аккаунтом не было.

В связи с волной критики бренд удалил посты и принес извинения. В компании признали свою ошибку и заявили, что такие инциденты не должны оставаться без внимания. ИИ-аккаунт уже удален.

