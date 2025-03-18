Хрустят на зубах: россиянам рассказали, как лучше есть кузнечиков

В Европе в 2025 году официально внесли насекомых в список пищевых продуктов. В России это пока лишь ресторанная экзотика — например, в некоторых заведениях можно попробовать кузнечиков. Эксперт рассказал, какие они на вкус и с чем лучше всего сочетаются, сообщает Сноб .

В мексиканском баре El Copitas в Санкт-Петербурге уже около 10 лет подают кузнечиков с традиционными мексиканскими напитками, однако российские посетители до сих пор не привыкли к такой необычной закуске.

«По моим наблюдениям, для многих гостей закусить текилу кузнечиками — это необычный гастрономический квест», — отметил управляющий баром Даниил Золотухин.

По его словам, если есть кузнечиков с закрытыми глазами, то на вкус их определить не так просто. В готовом виде они напоминают сушеных анчоусов — такие же пряные и соленые.

«При этом кузнечик хрустит у вас на зубах. И очень хорошо чувствуется его белковая составляющая», — рассказал Золотухин.

Эти насекомые отлично сочетаются именно с блюдами и напитками мексиканской кухни, особенно с текилой. Если закусить ее кузнечиком, можно ощутить очень яркий и сложный цитрусово-пряный букет, объяснил управляющий бара. По его мнению, это более «гастрономичное» сочетание, чем микс алкоголя с фруктами в коктейлях.

Кстати, кузнечики, по сравнению с мясом, очень экологичная еда, так как от их производства выделяется намного меньше парниковых газов, а в горсти кузнечиков столько же белка, сколько и в говяжьем стейке, отмечается в материале.