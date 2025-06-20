Хронокамера на ПМЭФ представила новые возможности исторической визуализации

Инновационная хронокамера была представлена на Петербургском международном экономическом форуме, где разработчики показали, как современные технологии позволяют создавать реалистичные реконструкции исторических событий с использованием архивных материалов и нейросетей, сообщает АБН24 .

На Петербургском международном экономическом форуме разработчики представили хронокамеру — технологию, открывающую новые возможности для визуализации истории. С помощью этой разработки зрители могут увидеть реконструкции событий прошлого, которые ранее существовали только в описаниях или воспоминаниях.

Разработчики пояснили, что хронокамера позволяет окунуться в прошлое и увидеть видеоархивы, которые никогда не были сняты. Для создания таких материалов используются архивные документы, личные дневники, а также актерская игра. Нейросеть помогает восстановить голоса исторических личностей, делая воспроизведение максимально реалистичным.

В подготовке реконструкций участвовали актеры, исполнившие роли известных персон, а нейросети обеспечили достоверность звучания голосов. Разработчики отметили, что технология позволяет создавать уникальные видео, например, встречи Михаила Горбачева с Джорджем Бушем или Борисом Ельциным, а также интервью с Владимиром Лениным.

Хронокамера сочетает искусство актерской игры, современные нейросетевые технологии и архивные материалы, что делает изучение истории более доступным и увлекательным для широкой аудитории.