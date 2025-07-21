Храму Казанской иконы Пресвятой Богородицы в Котельниках исполнилось 350 лет

Это священное место хранит более чем трехвековую историю: помнит царских особ и патриархов, пережило разрушение и возродилось вновь.

В 1684 году сам Патриарх Иоаким освятил этот храм. Здесь молились юные царевичи Петр и Иван Алексеевичи, а их мать, Наталья Нарышкина, подарила храму драгоценную Казанскую икону Божией Матери — святыню, которая сохранилась до наших дней, несмотря на все испытания.

В этот знаменательный день архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий совершил Божественную литургию, которую посетили жители и гости Котельников, а также глава городского округа Михаил Соболев.

«От всей души поздравляю православных верующих с этим двойным праздником — 350-летием нашего храма и престольным праздником Казанской иконы Божией Матери! Желаю всем, кто чтит эту святыню, мира, добра и благодати Божией!» — поздравил Михаил Соболев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.