HR объяснила тренд на тарологов и нумерологов при приеме на работу персонала

Привлечение тарологов и нумерологов к подбору персонала становится необычным трендом в современных условиях неопределенности. Компании ищут нестандартные подходы, чтобы оценить кандидатов с нетрадиционной точки зрения. Об этом сообщила РИАМО HR бизнес-партнер КГ PROGRESS и эксперт в сфере управления персоналом Екатерина Зеленкова.

«Компании, которые используют такие методы, возможно, стремятся снизить уровень неопределенности. Однако с точки зрения HR-управления это идет вразрез с принципами прозрачности, объективности и равноправия», — пояснила Зеленкова.

С точки зрения профессионализма, такие методы несут серьезные риски. Решения, основанные на предсказаниях, могут вызывать обвинения в дискриминации и подрывать репутацию работодателя.

По словам эксперта, еще одной проблемой становится снижение доверия со стороны кандидатов.

«Люди ожидают, что их профессиональные навыки и достижения будут оцениваться объективно, а не через карты или гороскопы. Это особенно важно в высококонкурентных отраслях, таких как IT и финансы», — отметила Зеленкова.

Эксперт считает, что интерес к таким методам является временным явлением. С развитием технологий и аналитики компании будут все чаще полагаться на более доказательные подходы.

«Долгосрочный успех команды строится не на мистике, а на четких и измеримых HR-процессах. Это укрепляет доверие как внутри коллектива, так и со стороны соискателей», — подчеркнула Зеленкова.

Переход на современные технологии оценки поможет HR-отделам придерживаться принципов профессионализма и поддерживать высокие стандарты работы.