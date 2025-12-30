HR объяснила, как новогодние праздники влияют на зарплату

Выплаты заработной платы в период с декабря по февраль часто вызывают вопросы, потому что визуально кажется, будто в январе доход резко «проседает». На самом деле речь идет не о снижении зарплаты, а о смещении дат выплат из-за длинных новогодних праздников. Об этом РИАМО сообщила HR-директор КГ PROGRESS Екатерина Зеленкова.

«Во многих компаниях зарплату за декабрь выплачивают раньше обычного — 29–30 декабря. Формально это деньги за вторую половину месяца, которые по стандартному графику пришли бы уже в январе. В итоге сотрудник получает крупную сумму в конце года, а в январе остается только аванс или небольшая часть зарплаты за отработанные дни после праздников. Из-за этого и возникает ощущение, что „аванс пришел без соли“», — сказала Зеленкова.

Важно понимать, что общая сумма дохода за два месяца не меняется — меняется только распределение по датам. Январь всегда короткий рабочий месяц: меньше рабочих дней, меньше начислений, а часть зарплаты фактически уже выплачена в декабре. В феврале график, как правило, полностью выравнивается и выплаты возвращаются к привычному объему.

С точки зрения HR и финансовых служб, здесь нет нарушения — это стандартная практика, связанная с трудовым законодательством и обязанностью работодателя выплатить зарплату до начала длительных выходных. Чтобы избежать разочарований, сотрудникам стоит заранее планировать бюджет на январь, учитывая, что часть дохода они получают авансом еще до Нового года.

