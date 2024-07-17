HR-консультант Махмутова: начальники важны для создания здоровой рабочей среды

Руководители играют центральную роль в создании и поддержании здоровой рабочей среды, сообщила РИАМО HR-консультант и эксперт по управлению человеческими ресурсами, член ассоциации консультантов по подбору персонала (АКПП), лауреат премии People Awards – 2024 в номинации «HR-эксперт года» по версии журнала Teens and People Диана Махмутова.

По ее словам, взаимодействие HR и руководителей существенно усиливает эффективность этих усилий. Основные направления их работы включают эмоциональный интеллект, который помогает понимать и управлять своими эмоциями и эмоциями окружающих. Психологическое управление позволяет использовать знания психологии в управлении коллективом, способствуя гармонии в команде.

«Поддержка и наставничество руководителей способствуют профессиональному и личностному росту сотрудников. Открытая коммуникация обеспечивает честный и открытый диалог, укрепляя доверие в коллективе», — сказала Махмутова.

Она уточнила, что гибкость и адаптивность руководителей позволяют им успешно реагировать на изменяющиеся условия, поддерживая эффективность и мотивацию команды.

Как отметила эксперт, сотрудничество HR и руководителей включает совместную работу над программами развития, разрешение конфликтов и внедрение инициатив по улучшению благополучия сотрудников. Взаимодействие и совместная работа помогает создавать сплоченный и мотивированный коллектив, эффективно достигающий общих целей.