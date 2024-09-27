HR-эксперт Шутов рассказал о самых необычных вопросах на собеседовании

Иногда соискатели на вакансию слышат от потенциальных работодателей вопросы, которые их отпугивают. О самых необычных вопросах, с которыми сталкиваются кандидаты и правильных реакциях на них РИАМО рассказал эксперт Moscow Business School, соучредитель компании «Ценные кадры» Игорь Шутов.

По его словам, первый и самый частый вопрос, который можно услышать на собеседовании: «Какие у вас планы на жизнь?». Он самый безобидный из всех, хоть и не имеет отношения к профессиональной деятельности. Ответы на него могут быть самыми разными, и трудно предугадать, какой из них будет наиболее подходящим.

Вопрос «Как часто вы болеете?» может показаться неэтичным, учитывая многообразие заболеваний и плановых операций. Кандидат, конечно, должен сообщить работодателю о возможных проблемах со здоровьем, но в другом формате, сказал Шутов.

«Предмет обсуждения про готовность проходить полиграф также вызывает смятение, но зачастую он связан со служебными расследованиями в отношении хищений. Непонимание могут вызвать и разговоры о вероисповедании, которые зачастую служат попыткой дискриминации по религиозному признаку», — отметил эксперт.

Как предположил специалист, самый странный вопрос: «Кто у вас — собака или кошка?». Возможно, он связан с потребностью в преданности и верности. Если у вас есть кошка, то, вероятно, для вас важнее заботиться о ком-то, а не получать любовь и внимание.

«Работодатели часто спрашивают о том, что напрямую не касается профессиональной деятельности, пытаясь „играть в психологов“. Они подозревают в кандидатах истероидных, шизоидных, заторможенных или психопатических субъектов, тем самым дискредитируя себя. Обычный кандидат, который хочет работать и зарабатывать, смущается разговорами о планах, полиграфах и частоте болезни. Бестактные рекрутеры могут вызвать странную реакцию и стремление закрыться», — добавил Шутов.

По мнению эксперта, самая большая ошибка — пытаться угадать правильный ответ и отвечать неискренне. Даже если кандидат успешно пройдет все этапы собеседования и получит работу, но ответы не будут соответствовать его жизненным ценностям. Лучше потратить больше времени на поиски компании, которая близка по духу, чем на респектабельные организации с необоснованно завышенными запросами.