HR-эксперт рассказала, как лучше провести видеоинтервью с работодателем

Сейчас многие собеседования проводятся в онлайн-формате. При проведении видеоинтервью нужно обратить внимание на несколько важных моментов, среди которых внешний вид и готовность уделить достаточно времени собеседованию, сообщила РИАМО руководитель отдела по работе с клиентами кадровой компании UTEAM Анна Четаева.

По ее словам, кандидаты не всегда проявляют должную серьезность при подготовке к собеседованию в онлайн-формате. Эксперт дала несколько советов, как лучше подготовиться к беседе.

«Первое — внешний вид кандидата. Некоторые выходят на видеосвязь в домашней одежде, что может создать впечатление неподготовленности к собеседованию. Второе — место, в котором находится кандидат. Зачастую фоновый шум отвлекает от проведения интервью. Естественно, что жизнь не всегда предсказуема, но стоит помнить, что онлайн-собеседование — это формат делового общения и важно проявлять уважение к собеседникам, чтобы создать благоприятное впечатление и повысить свои шансы на успех», — отмечает Четаева.

Третий важный аспект, на который рекрутеры обращают внимание, — это готовность кандидата уделить достаточно времени для интервью. Онлайн-формат безусловно удобен, но некоторые люди воспринимают его как быструю возможность пройти собеседование, констатирует эксперт. Иногда даже на серьезные позиции от кандидатов можно услышать фразу: «У меня есть 15-20 минут». И это, конечно, неправильный подход.

«Наш совет кандидатам — выделяйте не менее получаса или лучше час на собеседование. Это позволит вам рассказать о вашем профессиональном опыте и привлечь внимание HR-специалиста», — говорит Четаева.

Во время интервью рекрутеры также оценивают уровень знаний кандидата о компании и вакансии. Предварительное ознакомление соискателя с вакансией, заданные вопросы и глубокое понимание деятельности компании — все это формирует положительное впечатление о кандидате.

Более того, важно проявлять уважение к чужому времени и не отменять встречи без серьезных и объективных причин, добавляет эксперт.