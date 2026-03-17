HR-эксперт дала советы, как правильно просить надбавку к зарплате в 2026 году

HR-эксперт Земщева: просить надбавку к зарплате нужно с помощью фактов и цифр

Поход за прибавкой с аргументами вроде «инфляция», «ипотека» или «я здесь уже три года» — это верный способ получить вежливый отказ, потому что работодатель платит не за ваш стаж или личные расходы, а за результат. Бизнес мыслит категориями возврата инвестиций, поэтому единственный работающий метод — доказать, что вы уже приносите компании больше пользы, чем стоит ваша текущая ставка. Об этом РИАМО сообщила HR-эксперт Алла Земщева.

«Подготовьте фактуру: выпишите конкретные кейсы, где вы вышли за рамки должностной инструкции, оптимизировали процессы, сэкономили бюджет или привели ключевых клиентов. Цифры, проценты и факты — вот валюта переговоров», — сказала Земщева.

Второй обязательный шаг — анализ рынка. Придите к руководителю с распечаткой зарплатных вилок по вашей специальности и покажите, что ваш текущий доход ниже медианы, хотя компетенции выше средних.

«Это переводит диалог из плоскости „хочу больше“ в профессиональное обсуждение справедливой оценки труда. Но упаси вас бог начинать с шантажа и угроз увольнения без реального оффера на руках — такие ультиматумы в 90% случаев заканчиваются тем, что вам просто подпишут заявление», — отметила эксперт.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.