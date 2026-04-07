Хозяин пропал на СВО: медведь оказался заперт в клетке в Челябинской области

Мужчина завел медведя в частном доме в деревне под Челябинском и пропал без вести в зоне СВО. Теперь соседка в одиночку содержит косолапого, на которого уходит почти вся пенсия, сообщает Mash .

Александр подружился с медведем несколько лет назад. Мужчина назвал его Степаном, построил крепкий домик в деревне и заботился о нем. В 2022 году Александр отправился на СВО, а в январе прошлого года перестал выходить на связь.

За косолапым теперь следит соседка-пенсионерка Алена. Однако женщина из-за возраста не может обеспечить зверю должный уход. Пищу для Степана покупает на свою пенсию, но с чисткой клетки уже не справляется.

Алена обратилась в заповедник Зюраткуль. Оказалось, что для получения помощи Степана надо признать бездомным, а хозяина — умершим, но документов о смерти пока нет. Из-за этого и другие зоопарки отказываются принимать нового постояльца. В приемной губернатора Челябинской области Алене тоже не помогли.

