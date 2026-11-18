Хотьковская школа-интернат Сергиево-Посадского городского округа 16 ноября представила на Форуме инноваций разработки по обучению детей с тяжелыми нарушениями речи, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Форум прошел в Корпоративном университете развития образования в рамках конференции инновационных площадок. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Елена Борисова рассказала о работе Хотьковской школы-интерната в статусе региональной инновационной площадки. Она представила разработки по созданию специальных образовательных условий и педагогической реабилитации детей с тяжелыми нарушениями речи.

Школа подготовила методические материалы с алгоритмами действий педагогов, типовыми формами документации и чек-листами для оценки потребностей детей. В комплект адаптированных дидактических материалов вошли задания разного уровня сложности, карточки для развития речевых навыков и шаблоны индивидуальных маршрутов сопровождения.

Специалисты школы также отработали модели взаимодействия логопедов, психологов и учителей, систематизировали примеры адаптации уроков и проведения занятий. Эти материалы могут применять другие образовательные организации для сопровождения детей с тяжелыми нарушениями речи.

Участники форума обсудили разработки, задали вопросы и обменялись практическим опытом. Обсуждение помогло определить направления дальнейшего совершенствования методических инструментов.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.