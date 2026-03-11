«Хотел уберечь»: тюменец попал под штраф за слежку за бывшей девушкой

В Тюмени бизнесмен тайно следил за бывшей с помощью камер и трекера

В Тюмени суд вынес приговор бизнесмену, который тайно следил за бывшей девушкой. Он установил скрытые камеры в подъезде и GPS-трекер на ее машину, сообщает 72.RU .

По версии следствия, после расставания мужчина сам сделал камеры, вмонтировав их в корпуса светодиодных светильников. Два таких устройства он разместил в подъезде на этаже девушки — объективы были направлены на дверь ее квартиры. Также он прикрепил GPS-трекер к ее автомобилю и через приложение следил за передвижениями.

О слежке узнали случайно: в ноябре 2022 года на СТО под капотом машины нашли трекер. Затем родственники заметили подозрительные светильники в подъезде — внутри оказались камеры.

На суде девушка рассказала, что после расставания мужчина пытался возобновить с ней отношения. Когда она узнала о слежке, то сильно испугалась. На фоне стресса у нее ухудшилось здоровье.

Подсудимый признал вину и объяснил, что переживал за девушку и хотел уберечь ее от «плохой компании». Слежку, по его словам, он прекратил через несколько месяцев.

Суд признал мужчину виновным в незаконном производстве спецсредств для скрытого наблюдения и сборе сведений о частной жизни. Ему назначили штрафы на 60 тысяч рублей.

