«Хоста» и «Приморский»: ученые назвали самые грязные пляжи Сочи

Исследователи изучили 6 пляжей Сочи на количество и тип мусора. По итогам выяснилось, что на «Приморском» разместилось 116 единиц грязи на 100 квадратных метров, а на «Хосте» - 203 единицы на 100 квадратных метров, сообщает «АБН 24» .

Менее замусоренными оказались пляж «Известия», «Сириус» и «Мацеста»: в этих местах нашли по 26 и 30 единиц на 100 кв м.

Таким образом ученые надеются помочь администрации города поддерживать чистоту и комфорт на пляжах, которые пользуются наибольшим спросом и сохранить привлекательность курорта для туристов.

Ранее пользователь под ником pawedmedenko в своем Дзен-канале написал негативный пост с отзывом на отдых в курортном поселке Лазаревское на территории Сочи.

По его словам, крупный пляж перенасыщен шезлонгами и крупной галькой, море там слишком глубокое, оно недоступно для неопытных пловцов и детей.