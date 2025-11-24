Хореографический коллектив «Радуга» из Орехово-Зуева стал победителем Международного конкурса «Кубок Гран-при»

В Санкт-Петербурге с 21 по 24 ноября проходил IV Грантовый международный конкурс-фестиваль «Кубок Гран-при». Среди номинаций: вокал, хор, хореография, цирковое искусство, театр и другие, сообщила пресс-служба администрации Орехово-Зуевского городского округа.

На фестивале оценивались техническое мастерство выступающих, артистизм, сложность репертуара, создание художественного образа, соответствие программы возрасту исполнителя.

Образцовый хореографический коллектив «Радуга» Центра детского творчества «Родник» им. Героя России А. Н. Осокина города Орехово-Зуева привез домой абсолютную победу на конкурсе — ребята завоевали Гран-при.

Ранее образцовый хореографический ансамбль «Прялица» из Орехово-Зуевского округа завоевал сразу шесть дипломов лауреата I степени и два диплома лауреата II степени в номинации «Народный танец» на Международном конкурсе «Жемчужина Поволжья».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.