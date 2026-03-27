Хореографические коллективы из Подольска привезли 10 наград с конкурса «МореРОСТа»

Коллективы Культурно-просветительского центра «Дубровицы» — хореографический ансамбль «Радужный» и ансамбль «Радужные ребята» — успешно выступили на I Всероссийском фестивале-конкурсе «МореРОСТа» в Сочи 20–23 марта. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

По итогам состязания подольчан наградили дипломами лауреатов различных степеней, а также специальными наградами жюри:

Лауреаты I степени: ансамбль «Радужный» с танцем «Матурзар» и ансамбль «Радужные ребята» с танцем «Белгородская потеха».

Лауреаты II степени: ансамбль «Радужный» с танцем «Танец Казанских девушек» и «Радужные ребята» с танцами «Девичий перепляс», «Как на нашем дворе», «Самарская плясовая».

Лауреаты III степени: ансамбль «Радужные ребята» с танцами «Яхши каеф», «Капугуряска».

Специальный диплом «За сохранение и распространение народных традиций» вручили обоим коллективам.

Поздравляем участников, а также руководителя — заслуженного работника культуры Московской области Светлану Герасимову, а также педагогов Юлию Пахомову, Анастасию Григоренко и Владимира Щербакова с блестящим результатом!

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.