Хор осужденных женщин дал отчетный концерт в ИК-5 Подмосковья

Этот коллектив был организован в феврале 2025 года в Можайской женской колонии после ежегодного Дельфийского чемпионата среди заключенных. Проект реализован совместными усилиями ФСИН России, Национального Дельфийского совета России и Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, сообщает пресс-служба УФСИН России по Московской области.

Руководил занятиями и репетициями Тарас Ясенков — художественный руководитель хора Академического музыкального училища при Московской консерватории, старший преподаватель кафедры хорового дирижирования МГК им. П. И. Чайковского, а также хормейстер Камерного хора Московской консерватории.

Подготовка к выступлению заняла пять месяцев. Участницы хора в свободное от работы время разучивали произведения и осваивали основы хорового пения. Они также самостоятельно разработали и сшили себе концертные костюмы.

В программе прозвучали как популярные песни, так и дебютное исполнение сочинения композитора Анны Суворковой «Горит свеча», написанного на стихи одной из осужденных. Аккомпанировала хору главный хормейстер Академического хора Сеченовского университета Мадина Юсупова.