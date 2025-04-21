В рамках спецпроекта «Герои-военкоры» РИАМО рассказывает об инженере, журналисте и летописце танкистов-катуковцев Юрии Жукове.

Юрий Жуков родился в 1908 году в Екатеринославской губернии в семье священника. В детстве он жил в Тифлисе у дяди, там же выучил французский язык.

В журналистике Жуков начал работать в 1925 году, он писал для газеты Луганской ж/д школы «Красный путеец». Также он поработал машинистом и инженером-конструктором на Горьковском автозаводе.

В годы ВОВ его назначили заведующим фронтовым отделом «Комсомольской правды». Жуков ездил на фронт и дошел до Берлина. Больше всего он писал о танкистах-катуковцах (Первая гвардейская танковая армия М. Е. Катукова).

Как вспоминал Жуков о работе в годы ВОВ, редакция газеты находилась на казарменном положении. В помещениях было холодно, стекла разбиты, на подоконниках лежал лед, а журналисты выпускали газету, ночуя в редакции: они писали о подвигах советских солдат, выезжая на фронт.

Герои-военкоры

Авторы спецпроекта РИАМО изучили архивы, биографии военкоров, их произведения. Они постарались выбрать и показать трогательные и знаковые человеческие истории, представить читателям воспоминания, мемуары, показать, как опасен и нелегок труд соотечественников, предшественников, коллег-журналистов, как трудны были их быт и работа.

Спецпроект также рассказывает, как работают военкоры-современники, насколько изменилась техническая составляющая, на какой риск идут профессионалы, добывая правду.