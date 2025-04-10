Хоккеисты из Балашихи прошли тестирование на уровень функциональных и технических навыков

Для юных спортсменов из команды «Балашиха» 2011 года рождения было проведено тестирование в рамках сотрудничества МАУ ДО «СШОР им. Ю. Е. Ляпкина» с Московской государственной академией физической культуры, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Программа тестирования включала в себя проверку на слаломное передвижение на коньках без шайбы и с шайбой и контроль частоты работы кистей рук при дриблинге, в том числе имитация обводки под удобную и неудобную руку.

Проверку профессиональных навыков провели магистранты Московской государственной академии физической культуры под руководством методиста спортивной школы Сибиркина В.П. и аспиранта кафедры теории и методики футбола и хоккея Гаврилова Л.А.

Тестирование позволило оценить уровень подготовки спортсменов, а также показать важность организации тренировочного процесса таким образом, чтобы при этом учесть индивидуальные особенности хоккеистов.

ХК «Балашиха» 2011 стал победителем финального этапа Первенства ЦФО по хоккею среди юношей до 14 лет, который прошел в Орле с 1 по 4 апреля. Теперь команда представит Московскую область и ЦФО на Всероссийском финале Кубка Владислава Третьяка U14, который пройдет с 20 по 26 апреля в Екатеринбурге.

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«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.