Ход ремонтных работ памятников участникам ВОВ проверили в Павловском Посаде

14 марта заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Александр Кулаков провел традиционный пеший обход закрепленной территории. В этот раз он встретился с жителями деревни Евсеево. На повестке мероприятия — подготовка городского округа к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба администрации округа.

Традиционно, в весенний период городскими службами производятся работы по обновлению фасадов мемориалов и памятников. Обелиск памяти павших Героев в деревне Евсеево — не исключение. В связи с благоприятными погодными условиями, работы по восстановлению мест памяти начались уже в середине марта.

«До торжественных митингов ко Дню Победы, он будет отремонтирован! Замечания и предложения направлены в работу городской службе», — сказал Александр Сергеевич.

Также заместитель главы поинтересовался об исполнениях поручений с прошлых пешеходных обходов. Начальник Улитинского территориального отдела Ольга Валерьевна Федина отметила оперативность реагирования городских служб на обращения сельских жителей. В деревне Улитино отремонтировали прогнувшийся забор в день поступления обращения, также в течение недели произведена опиловка кустарника, который мешал в проезде автомобильного транспорта.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте may9.ru и в Telegram-канале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.