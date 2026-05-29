Хитрый план: мужчина завел вторую жену и тайно переписал на нее все имущество

В Ингушетии разгорелся громкий семейный скандал с многолетней историей. Местный житель Ибрагим (имена изменены) уговорил свою жену Марину завести ему вторую супругу. Женщина не стала возражать, и в их жизни появилась Амина. Однако после смерти мужа выяснилось, что он не просто создал вторую семью, а юридически оформил брак с Аминой и тайно переписал все имущество на нее и ее детей, сообщает Baza .

Супруги прожили вместе 25 лет. За это время Марина родила Ибрагиму пятерых детей, они построили дом и обзавелись земельным участком. Но спустя четверть века мужчина заявил, что по религиозным убеждениям хочет жить на две семьи. Марина согласилась, не подозревая, что ее супруг в 2010 году перепишет дом и участок, где они жили с детьми, на родную дочь Амины. Таким образом, после смерти Ибрагима вторая жена и ее дети поселились в доме первой семьи, оставив Марину и ее пятерых детей практически без жилья.

Оставшись без крыши над головой, Марина обратилась за помощью к юристам. В суде удалось доказать, что первый брак не был расторгнут и сохранял юридическую силу на момент оформления второго. Следовательно, второй брак признали недействительным. Это стало важной победой для Марины, но борьба за справедливость на этом не закончилась.

Сейчас женщина направила новый иск — об оспаривании перехода права собственности на дом. Если суд докажет, что сделка была совершена с нарушениями или что Марина не давала согласия на отчуждение совместно нажитого имущества, дом может вернуться к ней и ее детям.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.