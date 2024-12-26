Хитрые плутовки: две лисицы обманули сотрудников МЧС в Москве

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Сотрудники МЧС ловят двух лисиц, забравшихся в детский сад в Москве

Работники МЧС РФ ловят двух лисиц, которых заметили прогуливающимися по территории детского сада в Москве. Животных обнаружили в районе Медведково, сообщает Baza .

Лисицы бегали по детской площадке и не хотели уходить. Дети находились внутри здания и были в безопасности.

Воспитательницы позвонили в МЧС и вызвали спасателей. Специалисты оперативно прибыли на место, но никого не обнаружили.

Хитрые плутовки сделали вид, что ушли, но через некоторое время вернулись. Животных все еще ловят.