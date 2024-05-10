Хирург и почетный гражданин Подмосковья Юрий Райхман празднует день рождения

Известный врач-хирург и эндоскопист, общественный деятель, почетный гражданин Московской области Юрий Райхман в пятницу празднует свой день рождения, ему исполняется 68 лет.

Он родился 10 мая 1956 года в городе Воскресенск.

Райхман начал трудовую деятельность санитаром клиники 1-го Московского медицинского института им. И. М. Сеченова в 1973 году. В 1983 году окончил институт по специальности «лечебное дело», устроился на работу врачом-хирургом в хирургическое отделение горбольницы № 2 Воскресенска. В 1993–1994 годах работал в военном госпитале в качестве врача-эндоскописта в рамках заграничной командировки в Западной группе войск.

Он прошел ступени от врача-интерна до главврача Воскресенской районной больницы № 2. Под его руководством она стала одним из первых областных медучреждений, где внедрили эндохирургические операции и организовали круглосуточную эндоскопическую помощь.

С 2010 года больница в числе небольшого количества подмосковных учреждений в качестве эксперимента начала работать по медико-экономическим стандартам, причем многие стандарты по урологии, гинекологии, хирургии были рассчитаны коллективом под руководством Райхмана совместно с Территориальным фондом ОМС Московской области и утверждены областными специалистами с рекомендацией использования на территории региона. Далее были внедрены и федеральные стандарты.

Талант и самоотверженность руководителя с новой силой раскрылись в 2019 году — в начале эпидемии коронавируса в Московской области. Благодаря оперативности развертывания и перепрофилирования отделений, больница № 2 принимала пациентов с инфекцией со всей области, что позволило снять напряженность в госпитализации данных пациентов с других территорий и дало время другим медучреждениям перепрофилироваться и подготовиться к приему Covid-пациентов.

В кратчайшие сроки корпус гнойной хирургии подготовили к приему инфицированных. Мощность корпуса составила 50 коек, из них 7 коек реанимации и интенсивной терапии.

10 апреля 2020 года перепрофилированный корпус принял первых пациентов. Суммарная мощность отделений больницы для Covid-пациентов составила 98 коек.

Медик работает в Воскресенской районной больнице № 2 более 38 лет. В 1995 году ему присвоили высшую квалификационную категорию по специальности «Хирургия».

Райхман является членом Московского областного общества хирургов, ассоциации эндоскопических хирургов России. Его статьи неоднократно печатались в журнале «Эндоскопическая хирургия». Он также выступал с докладами на Всероссийском съезде эндоскопических хирургов.

Юрий Наумович награжден орденом Пирогова, знаками отличия Московской области. Он — заслуженный врач РФ, почетный гражданин Воскресенского района с 2016 года.

Постановлением губернатора Московской области Андрея Воробьева в 2021 году Райхману присвоено звание «Почетный гражданин Московской области».