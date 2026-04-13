Хирург Хайдар заявила о неудачной блефаропластике Анджелины Джоли

Пластический хирург Мария Хайдар заявила, что изменения во внешности Анджелины Джоли могут быть связаны с агрессивной блефаропластикой и другими косметическими вмешательствами, сообщает Газета.ru .

По словам специалиста, актрисе могли провести блефаропластику с гиперкоррекцией.

«Возможно, актриса стала выглядеть иначе, потому что ей сделали агрессивную блефаропластику с гиперкоррекцией. В области верхних век удаление тканей кажется чересчур избыточным, так что стали заметны очертания костных глазниц. Нижние веки выглядят неестественно округлыми, нарушая контуры природного миндалевидного разреза глаз. В результате этих изменений периорбитальная область вместо эффекта омоложения приобрела визуальную перетянутость, а взгляд при этом стал казаться «стеклянным», — заявила врач.

Хайдар также допустила, что актриса могла переборщить с филлерами в области скул и подбородка, из-за чего черты стали более угловатыми. При этом Джоли публично признавалась только в установке грудных имплантов.

«На фото 20-летней давности ее нос выглядел более широким с небольшим опущением кончика. С годами он стал изящнее и деликатнее, гармонично вписавшись в природные пропорции лица», — заявила Хайдар.

Врач также предположила, что актриса могла сделать эндоскопический лифтинг, отметив подтянутые контуры овала лица и шеи. Слухи об удалении комков Биша она назвала спорными, указав, что потеря объема щек может быть связана с возрастом или похудением.

