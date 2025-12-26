Хинштейн сообщил о лишении депутатского мандата жены осужденного Васильева

Светлана, супруга бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева, после вынесения обвинительного приговора мужу 26 декабря по делу о хищении средств, выделенных на оборонительные сооружения, решила покинуть пост депутата городского собрания Курска. Ее заявление об отставке уже зарегистрировано в горсобрании, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

«Считаю это единственно верным решением. Ранее она активно поддерживала супруга, пытаясь „прикрыть“ его от закона», — написал Хинштейн.

Хинштейн также объяснил правовую норму, на основании которой был осужден экс-депутат. Статья 160 часть 4 УК РФ, инкриминируемая Васильеву (присвоение или растрата), предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Однако, поскольку Васильев заключил соглашение со следствием, признал свою вину и предоставил информацию о других участниках преступления, закон ограничивает максимальный срок, который может быть назначен судом, двумя третями от максимального.

Государственный обвинитель просил назначить Васильеву наказание в виде 6 лет лишения свободы. Суд же приговорил его к 5,5 годам. Кроме того, с Васильева будет взыскано более 152 миллионов рублей.

