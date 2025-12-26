Бывший курский депутат, отдыхавший в Мексике, получил 5,5 лет колонии за хищение

Бывший депутат из Курска Максим Васильев, роскошно проводивший время в Мексике, получил 5,5 лет лишения свободы в колонии за присвоение 5 млн рублей, выделенных на строительство оборонительных укреплений в Курской области, сообщает SHOT .

В то время как регион нуждался в защите, Васильев наслаждался коктейлями на мексиканском побережье и желал своим знакомым финансового благополучия.

Иск против Васильева был подан компанией-подрядчиком «Корпорация развития Курской области», которой было поручено строительство оборонительных объектов на границе. Суд также обязал экс-чиновника выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.

В 2023 году Васильев оставил пост заместителя председателя комитета после отпуска в Мексике, где, находясь на пляже с коктейлем, он записал видеопоздравление с Новым годом, в котором пожелал своим друзьям больших доходов.

Ранее сообщалось, что Васильев, находясь в СИЗО, дал показания против бывшего министра транспорта России и губернатора Курской области Романа Старовойта. Позднее Старовойт совершил самоубийство. Предполагаемая причина такого поступка — уголовное дело.

