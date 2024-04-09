Хинштейн: общее количество домохозяйств России с доступом в интернет составляет менее 87%

Общее количество домохозяйств России с доступом в интернет на текущий момент составляет менее 87%, но к 2030 году 97% должны быть подключены к Сети, сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

По его словам, можно развивать какие угодно современные технологии, но если у человека не доступа к интернету, то это будет похоже «на уроки информатики в школе в поздний советский период, когда учитель рисовал на доске клавиатуру».

«Одна из важных составляющих интернета — возможность устранения неравенства. У всех должны быть равные возможности и равные права. Интернет такую возможность предоставляет», — сказал Хинштейн.

Хинштейн обратил внимание, что сегодня государство уделяет огромное внимание развитию интернет-технологий: Начиная от реализации мер социальной поддержки, заканчивая развитием социальной рекламы.

«Сегодня государство осознает и понимает степень своей ответственности перед обществом, используя IT-технологии для реализации поставленных государством задач. Для развития нашего общества, нашей страны тема искусственного интеллекта одна из наиболее актуальных в сегодняшней повестке», — подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить возможность высокоскоростного подключения к интернету к 2030 году не менее 97% домохозяйств в рамках реализации нацпроекта «Экономика данных». Об этом говорится в перечне поручений по реализации послания главы государства Федеральному собранию.