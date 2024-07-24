Химки вошли в топ-3 городов Подмосковья по приведению в порядок объектов торговли

Городской округ Химки вошел в число лучших в Подмосковье по приведению в порядок объектов торговли, расположенных вдоль вылетных магистралей. Муниципалитет занял третье место в рейтинге качества проведенных работ. Вопросы соответствия объектов потребительского рынка нормам обсудили в ходе еженедельного совещания под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева с региональным правительством и главами муниципалитетов, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Всего на территории округа расположено 104 торговых объекта, которые находятся вдоль Ленинградского и Пятницкого шоссе. По результатам проверки в нормативное состояние необходимо привести более 30 зданий. На данный момент работы проведены на 24 объектах.

Ранее в Химках обновили один из самых посещаемых торговых объектов по продаже стройматериалов — рынок на Ленинградском шоссе. Рабочие заменили окна и деревянные панели на алюминиевые кассеты и витражи, а также поменяли облик торгово-складского комплекса. Работы провели в рамках программы по приведению в порядок торговых точек вдоль вылетных магистралей.

Масштабную реконструкцию торговых точек в Подмосковье запустили в октябре прошлого года. В мае стартовал второй этап работы, общее количество торговых объектов, которые приведут в порядок, достигнет 1,4 тыс. Всего в регионе более 50 тыс. торговых объектов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.