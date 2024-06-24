Химки стали призером федерального расчета индекса «IQ городов»

В Перми в рамках пленарного заседания V Международного форума по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город — Строим вместе» подведены итоги расчета индекса цифровизации городского хозяйства — «IQ городов» — за 2023 год. Город Химки стал призером федерального расчета индекса. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.

«Подмосковные города шестой год подряд входят в число лидеров по показателю индекса IQ. В этом году второй раз определили IQ-индекс регионов. У Московской области высокий балл, наш регион вошел в топ-10 по этому показателю. Проект «Умный город» помогает нам формировать систему эффективного управления городским хозяйством и создавать безопасные и комфортные условия для наших жителей, поэтому подмосковные города активно участвуют в этом проекте», — сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

В г. о. Химки на Транспортном проезде от Коммунального проезда до ЖК «Солнечная система» в рамках реализации проекта «Светлый город» установят системы наружного освещения. На улично-дорожной сети будут уставлены 13 светильников и 13 опор для них. Протяженность системы наружного освещения составит 515 метров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.