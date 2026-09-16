Химки принимают излишки урожая на переработку до 28 сентября

Экологическая акция по сбору яблок, бахчевых и овощей проходит в Химках до 28 сентября на площадке «Мегабак», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жители Химок могут сдать излишки яблок, арбузов, дынь, кабачков и тыкв в рамках акции «Сдай яблоки и бахчевые на переработку!». На площадке «Мегабак» для этого установили специальные евробаки.

Часть собранных плодов направят на корм животным, остальное используют для производства промышленного компоста. Акцию проводят при поддержке министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» и федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».

«Если мы все вместе объединимся и будем проводить вот такие акции, то наша страна станет чище и экологичнее», — отметил депутат Артур Каримов.

Площадка «Мегабак» расположена в Новых Химках на улице Машинцева, у дома 9. Координаты для навигатора: 55.891748, 37.404802. Она работает с понедельника по субботу с 09:00 до 18:00, воскресенье — выходной. Акция продлится до 28 сентября.

Прием вторичных ресурсов — это важное мероприятие, которое предлагается расположить в удобных для жителей местах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«(Это нужно — ред.) для того, чтобы мы могли максимально соблюдать, обеспечивать экологическую повестку, задавать новую культуру утилизации мусора», — сказал Воробьев.

Развитие более осознанного потребления поддерживает нацпроект «Экологическое благополучие». Так, запущена Всероссийская акция по сбору макулатуры БумБатл, которая дает возможность проявить заботу о природе через сбор и сортировку бумаги. Чтобы присоединиться к акции, зарегистрируйтесь на сайте бумбатл.рф, сдайте макулатуру в удобном пункте и загрузите подтверждение в личный кабинет. Так вы тоже станете участником экодвижения.