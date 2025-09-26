Химики и лаборанты: какие профессии выбирают соискатели с разным образованием

«Авито»: выпускники с СПО чаще всего оставляют отклики на вакансию лаборантов

Аналитики проанализировали динамику активности соискателей за летний период 2024 и 2025 годов и выявили, как меняются профессиональные предпочтения кандидатов в зависимости от уровня образования. Чаще всего соискатели со средним специальным образованием (СПО) стали оставлять отклики на вакансии лаборантов (+41%), где новым сотрудникам предлагали в среднем 49 247 руб./мес. за полный день. Соискатели с высшим образованием активнее стали откликаться на вакансии стоматологов (+21%), которым предлагали в среднем 280 764 руб./мес., сообщили РИАМО в пресс-службе портала «Авито Работа».

Рейтинг был составлен на основе вакансий, не требующих опыта работы, что позволило определить стартовые карьерные предпочтения выпускников разных учебных заведений. Однако для некоторых профессий, например, стоматологов, формальное отсутствие требований к стажу не исключает необходимости специальной практической подготовки.

Высокий уровень их зарплатных предложений обусловлен именно этим фактором: для допуска к самостоятельной работе выпускнику необходима ординатура. Именно она дает стоматологу право на самостоятельную практику, в то время как выпускник специалитета без ординатуры не может проводить большинство манипуляций.

Кандидаты с СПО стали чаще откликаться на вакансии дефектоскопистов (+28%) — эти специалисты могли рассчитывать на среднюю зарплату в размере 75 229 руб./мес. за полный рабочий день. На 13% чаще стали откликаться кандидаты с СПО на вакансии делопроизводителей — соискателям предлагали в среднем 51 583 руб./мес. за полную занятость.

Среди соискателей с высшим образованием, помимо стоматологов, повышенный интерес проявили к вакансиям химиков (+20%) со средней предлагаемой зарплатой 68 620 руб./мес. и документоведов (+20%) — им предлагали около 50 812 руб./мес. при полной занятости.

Директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов рассказал, что конкуренция за квалифицированные кадры в рабочих и технических специальностях, где требуется среднее профессиональное образование (промышленные рабочие, специалисты в строительстве, автомобильном бизнесе), растет. Работодатели предлагают таким сотрудникам стабильность и высокий доход, который зачастую не уступает, а иногда и превосходит предложения для офисных специалистов с дипломом вуза.

«К примеру, за последний год спрос на фасадчиков вырос более чем в 2 раза (+107%), на электрогазосварщиков — вдвое (+100%), на сверловщиков — также почти в 2 раза (+96%). При этом средние зарплатные предложения для каждого из этих специалистов превышают 100 тыс. рублей в месяц при полной занятости», — рассказал Губанов.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.