Himera Search и голос «сотрудника ФСБ»: как мошенники выносят счет под ноль

Кибермошенники больше не действуют вслепую: сервисы вроде Himera Search собирают о человеке достаточно данных, чтобы подделать голос, назвать родственников, узнать суммы на счетах и убедить «спасти накопления», сообщил РИАМО адвокат Валерий Панасюк.

По словам эксперта, сейчас очень много новых схем кибермошенничества появляется в связи с развитием искусственного интеллекта.

«ИИ может помогать кибермошенникам создавать голоса, образы людей и анализировать иные данные, которые обычный человек сделать просто-напросто не может сам. Одни из новых схем связаны со сбором данных в отношении людей, которых хотят сделать жертвами. Раньше это был „Глаз Бога“, теперь — Himera Search. Мошенники прозванивают людей, зная о них информацию, и пытаются получить какие-либо коды или доступы к ним», — рассказал Панасюк.

Он добавил, что самая распространенная схема, бич нашего времени, — это звонок о том, что счет находится под угрозой.

«Представляются сотрудниками Центробанка, силовых структур — МВД, Следственного комитета, ФСБ и просят ни с кем этой информацией не делиться, срочно снять все накопления и перевести их на резервный счет, либо отдать курьерам, либо кому-то. Люди отдают последнее, что у них есть, и лишаются всего. Обратно уже вернуть это невозможно», — предупредил адвокат.

