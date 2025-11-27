Химчанам рассказали о жизни полководца Александра Суворова

Участники встречи с глубоким интересом вспоминали историю жизни и героический путь человека, который не проиграл ни одного сражения, чьи тактические решения опережали время, а его знаменитые афоризмы и забота о солдатах стали легендарными.

«Помнить таких выдающихся личностей – жизненно важно для нашего настоящего и будущего. Именно их примеры мужества, стратегического мышления, беззаветной преданности Родине формируют наш национальный характер и учат нас не бояться трудностей. Суворовский дух – это дух победы, который живёт в каждом русском человеке», – сказал председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

Спикеры напомнили участникам встречи о легендарных фразах полководца, ставших крылатыми. «Тяжело в учении – легко в бою!», «Победи себя – и будешь непобедим!» – эти слова и сегодня вдохновляют на подвиги, подытожили гости мероприятия.

