ХХII Конференция партии «Единая Россия» состоялась в Можайском округе

На ХХII конференции местного отделения партии «Единая Россия» в Можайске рассмотрели отчет о деятельности местного отделения партии «Единая Россия» в 2024-м году и определены приоритетные задачи на ближайший период. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Важным направлением в работе партии является реализация Народной программы. Она направлена на достижение максимального социально-экономического эффекта. За три года действия «Народной программы» было выполнено 100% наказов жителей, партийцы продолжают принимать новые.

В рамках конференции депутаты, активные жители, руководители предприятий были отмечены грамотами и благодарственными письмами от Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» — за участие в мероприятиях, направленных на поддержку специальной военной операции.

Депутат Московской областной Думы Татьяна Сердюкова и член местного политического совета Николай Зацепин вручили партийные билеты новым членам организации. Поздравила однопартийцев первый заместитель секретаря местного отделения партии Можайского городского округа Лидия Афанасьева:

«Приятно видеть в наших рядах новые молодые лица. Уверена, ваша активная позиция будет полезна деятельности партии», — поделилась Лидия Афанасьева.

На сегодняшний день местное отделение насчитывает 563 партийца и 188 сторонников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.