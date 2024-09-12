Хейли Бибер в коротких шортах впервые вышла в свет после родов

Американская модель Хейли Бибер впервые вышла в свет после родов и попала в объективы папарацци, сообщает Lenta.ru .

На опубликованных британской газетой Daily Mail кадрах видно, как супруга певица Джастина Бибера встречается с моделью Кайли Дженнер в Лос-Анджелесе. Модель была одета в укороченный топ без бюстгальтера, черные короткие шорты из денима и куртку.

На ногах у дочери актера Стивена Болдуина были красные меховые балетки. Лицо звезды было скрыто черной маской, а волосы собраны в высокий пучок.

Ранее беременную американскую актрису Марго Робби засняли в крошечном черном бикини во время отдыха с мужем на пляже в Италии. О беременности голливудской звезды стало известно 7 июля.