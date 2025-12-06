Хакеры подделывают интерфейс «Центра обновления Windows» для воровства данных

Киберпреступники начали имитировать внешний вид сайта «Центра обновления Windows», чтобы взломать ПК жителей России и похитить их информацию. Хакеры предлагают человеку сделать «обязательные действия», после чего получают доступ к устройству с помощью вредоносного кода, рассказали РИА Новости в компании «Спикател».

Если человек перейдет по мошеннической ссылке, у него откроется специальная страница в браузере, которая очень похожа на «Центр обновления Windows». На дисплее отобразятся важные предупреждения и таймеры.

Затем человеку предложат проделать ряд «обязательных действий». Это якобы можно сделать только вручную. Если жертва поведется, то в ее компьютер проникнет вредоносный код.

Мошенники могут установить на ПК майнеры (программы для создания криптовалюты, используя мощность компьютера), бэкдоры (доступ к данным на компьютере). После этого украдут данные.

Специалисты заметили увеличение доменов мошеннических ресурсов с начала октября. Для недопущения взлома россиянам порекомендовали внимательно проверять ссылки на сайты перед переходом.

