Хайкин: в парках Подмосковья устранили почти все выявленные дефекты

В рамках проводимых работ по благоустройству в апреле в подмосковных парках устранили почти все выявленные дефекты, сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

По его словам, в перечень работ по приведению в порядок парков после зимы входят 10 различных направлений: мойка остановок и дорожек, опиловка сухостойных деревьев, и удаление аварийных, сбор листвы, покрасочные работы, ремонт дорожек и т. д.

До начала работ был проведен обход территории и зафиксированы все выявленные дефекты. Хайкин поблагодарил парковые и муниципальные команды за своевременное предоставление отчетов до данной работе и напомнил, что полностью завершить работы планируется до 26 апреля.

«У нас было выявлено 12 300 дефектов, из них текущих, простых — 9 100 и ресурсных, которые требуют времени, средств, — 3 200. На сегодняшний день устранены практически все текущие дефекты. Что касается дефектов ресурсных, их осталось 224», — сказал Михаил Хайкин на совещании губернатора региона Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами округов.

Как следует из презентации министра, план по устранению текущих дефектов исполнен на 99,8%, ресурсных — 92,9%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — уточнил Воробьев.