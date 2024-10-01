Хайкин рассказал об организации освещения на общественных территориях Подмосковья

Губернатору Московской области Андрею Воробьеву зампредседателя правительства и министр благоустройства региона Михаил Хайкин представил подробный отчет о работе по улучшению наружного освещения на общественных территориях на заседании правительства Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Все линии системы наружного освещения (СНО) и архитектурно-художественной подсветки (АХП) Подмосковья, а это более 1 млн объектов, внесены в Региональную государственную информационную систему (РГИС).

«С 2017 года мы ведем работу по проекту «Светлый город». Ежегодно для комфорта и безопасности жителей устанавливаем новое освещение на общественных территориях», — рассказал Хайкин.

На сегодняшний день существующие линии СНО представлены 32 044 объектами и простираются на 30 400 км, а в планах — добавление еще 7 299 объектов на 4 585 км. Общее количество объектов АХП составляет 2 600 штук, пунктов питания — 13 266 штук, светильников и опор наружного освещения — 627 092 штук.

Михаил Хайкин также прокомментировал статистику обращений по вопросам освещения. С начала года зарегистрировано 32 366 обращений, а за 2024 год — 25 655. Анализ свидетельствует о том, что увеличение обращений начинается с августа и связан с уменьшением светового дня.

В ходе обсуждения была затронута тема регламента устранения неисправностей СНО. Основная масса обращений (90%) связана с неработающими фонарями. Время восстановления горения светильников не должно превышать 2 суток. Если отключается более 25% светильников, то на магистральных улицах проблема должна быть устранена в течение 2 часов, а на других территориях — в течение суток.

При обсуждении повреждений опор, было отмечено, что они составляют 5% от всех обращений. Срок устранения таких неисправностей — не более 10 дней. Аналогично и с провисанием самонесущего изолированного провода (СИП), которое также составляет 5% обращений.

Отдельно было уделено внимание цифровизации систем наружного освещения. Было отмечено, что создание чат-бота в Telegram для неработающего СНО позволит сократить время получения информации до одного часа и ускорить сроки устранения проблем на 1-2 дня.

В заключение Михаил Хайкин подчеркнул, что в 2025 году планируется интегрировать 4 000 шкафов с автоматизированной системой управления наружного освещения (АСУНО), а до 2033 года — обеспечить интеграцию 12 087 шкафов в систему мониторинга наружного освещения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.