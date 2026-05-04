Хабиров заявил, что не уволит мэра Уфы Мавлиева до суда

Радий Хабиров 4 мая на оперативном совещании в Центре управления республикой прокомментировал арест мэра Уфы Ратмира Мавлиева, который возглавляет город четыре года. По словам руководителя региона, до вынесения приговора оснований для увольнения нет.

Сейчас обязанности главы администрации исполняет Сергей Кожевников. Хабиров отметил, что город должен продолжать работу, а информацию по делу власти будут получать «в установленном порядке».

«Ратмир Рафилович очень много сделал для развития Уфы. Уфа в годы его работы расцветала. Хорошая была работа. К сожалению, возбуждено уголовное дело», — сказал Хабиров.

Мавлиева задержали 28 апреля 2026 года. Следственный комитет обвиняет его в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2025 году чиновник потребовал от строительной компании приобрести участок стоимостью более 13 млн рублей с последующим оформлением в его интересах. Взамен он якобы обещал покровительство.

30 апреля Советский районный суд отправил Мавлиева в СИЗО до 11 июля 2026 года. На заседании он заявил, что дело сфабриковано и связано с его борьбой с произволом.

