Хабиров: Путин посмертно присвоил бойцу СВО Суфиярову звание Героя РФ

сегодня в 13:46

Старший лейтенант Ильдар Суфияров подписал контракт с Минобороны РФ в мае 2023 года, в апреле 2024 года при выполнении боевой задачи он погиб, ликвидировав троих боевиков ВСУ. За совершенный подвиг президент России Владимир Путин посмертно наградил бойца званием Героя России, сообщил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

«Благодарю президента страны Владимира Владимировича Путина и министра обороны Андрея Рэмовича Белоусова за то, что не оставили без внимания наше ходатайство о присвоении старшему лейтенанту Суфиярову высокого звания», — заявил Хабиров в своем Telegram-канале.

По словам главы Башкирии, уфимец был храбрым воином с неисгибаемой волей и твердым характером. Таким его запомнили сослуживцы.

Суфияров погиб 12 апреля. Под его командованием позиция удерживалась в течение нескольких часов. Когда боец остался один, он не захотел сдаваться в плен и взорвал гранату вблизи троих солдат ВСУ.

Хабиров пообещал заботиться о семье погибшего Героя России Суфиярова. Его близким будет оказана поддержка.