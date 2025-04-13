Густой туман с видимостью до 300 метров накроет Подмосковье

В период с 00:00 до 09:00 14 апреля в Московской области местами ожидается густой туман. Видимость на дорогах в это время будет составлять до 300 метров, сообщили в ГУ МЧС РФ по Московской области .

Согласно прогнозу погоды, густой туман в некоторых районах Подмосковья будет сохраняться до 9:00 понедельника. В связи с этим, всем гражданам, кому предстоит ехать на работу, рекомендуется быть максимально внимательными и не нарушать правила дорожного движения, чтобы не подвергать опасности ни себя, ни других автомобилистов.

Водителям рекомендуют следить не только за скоростью движения, а также за тем, чтобы не было резких маневров или торможений. Во время тумана реальное расстояние между объектами может быть неправильно оценено, поэтому рекомендуется держать увеличенную дистанцию и боковые интервалы между транспортными средствами.

«Чтобы максимально обезопасить себя во время тумана, необходимо: лицам, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, воздержаться от выхода на улицу, а пешеходам быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог», — говорится в сообщении областного МЧС РФ.

В случае возникновения экстренной ситуации следует обратиться за помощью в Главное управление МЧС России по телефону доверия 8(498) 505-41-70 или по короткому номеру с мобильного телефона «112».