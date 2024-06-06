ГУРБ Подмосковья посетила делегация антикоррупционного комитета Рязанской области

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Главное управление региональной безопасности Московской области с рабочим визитом посетила делегация антикоррупционного комитета Рязанской области во главе с председателем Сорокиным Сергеем Александровичем. Об этом сообщает пресс-служба главного управления региональной безопасности Подмосковья.

Руководители ведомств обменялись положительным опытом, а также нашли много общего в области профилактики коррупции.

Коллегам из Рязанской области рассказали о современных наработках в сфере экономической безопасности, информационно-аналитического сопровождения, проверки контрагентов госучреждений и государственного регулирования похоронной деятельности.

Делегация также посетила Центр управления регионом Московской области, где ознакомилась с отработкой жалоб жителей и работой системы «Безопасный регион».

По результатам рабочего визита было принято решение развивать и укреплять налаженное сотрудничество в области профилактики и противодействия коррупции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.