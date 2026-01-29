Гумпомощь военнослужащим собрали ко Дню защитника Отечества в Ленинском округе

В кинотеатре «Искра» Ленинского городского округа состоялась благотворительная акция по сбору гуманитарной помощи «Доброе дело — нашим защитникам» в поддержку военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Мероприятие, организованное движением «Волонтеры Подмосковья», приурочено к предстоящему Дню защитника Отечества. Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«Каждая такая акция — это не просто сбор вещей, это наше общее «спасибо» тем, кто сегодня находится на передовой. Жители Ленинского округа всегда откликаются с особым теплом, стараясь передать частичку домашнего уюта и заботы нашим бойцам», - приводятся в сообщении слова заместителя председателя Совета депутатов Ленинского округа Александра Богданова.

Сообщается, что благодаря общим усилиям удалось собрать шесть коробок гуманитарной помощи. В состав собранного вошли: теплая одежда, продукты питания, кондитерские изделия, средства личной гигиены и бытовая химия, а также средства для оказания первичной медицинской помощи. Весь собранный груз в ближайшее время будет передан в распределительный центр для последующей отправки в зону СВО.

«Присоединиться к сбору гуманитарной помощи для поддержки специальной военной операции может каждый неравнодушный житель», - подчеркнул директор МБУ по работе с молодежью «Энергия» Илья Сенчуров.

В благотворительной акции приняли участие неравнодушные жители, представители администрации муниципалитета, депутатского корпуса, активисты «Молодой Гвардии», а также члены местной Ассоциации ветеранов СВО Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», - подчеркнул губернатор.