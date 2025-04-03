Гумпомощь вместе с пасхальным куличами направили участникам СВО из Подольска

Волонтеры Подольска передали для бойцов СВО еще две партии гуманитарной помощи, которые отвезут вместе с пасхальными куличами, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Женщина, муж которой служил в мотострелковом полку, продолжает помогать его сослуживцам. Она получила в Волонтерском центре на улице Ульяновых необходимые на фронте вещи. В том числе строительные материалы, газовые баллоны, маскировочные сети, бензопилы, средства личной гигиены, продукты быстрого приготовления, сладости. Уже 8 апреля гуманитарный груз доставят до места назначения.

Также волонтёры передали климовской активистке Кларе Шишовой медикаменты, термобелье, кондитерские изделия, чай и кофе. К 6 апреля эти вещи вместе с пасхальными куличами отправятся на Херсонское направление. В дивизии, куда направят гуманитарный груз, служит боец из микрорайона Климовск. Его земляки всегда откликаются на помощь и регулярно принимают участие в сборе гумпомощи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на сегодняшний день в фокусе внимания — бойцы СВО, которые получили тяжелые ранения. Комплексно восстановиться им помогаает «Протэкс-Центр» в Коломне, который открыл реабилитационный центр со стационаром.



«Хочу сказать вам слова благодарности, вы делаете очень важную работу — сами прекрасно понимаете, насколько она нужна. <…> Важно, что теперь и производство, и восстановление, и адаптация происходят в одном месте», — подчеркнул Воробьев.