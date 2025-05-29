Гумпомощь передали зооприюту «Хвостодом» в Балашихе

Депутат Совета депутатов городского округа Балашиха Александр Евсюткин вместе с представителями регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» передал корм, наполнители и необходимые хозяйственные принадлежности приюту для кошек «Хвостодом» в Балашихе, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Гумпомощь собрали в рамках партпроекта «Единой России» «Защита животных — это не сложно».

Координатор приюта Дарья Шейнман рассказала гостям о комплексной работе волонтеров в приюте. Сегодня в «Хвостодоме»содержатся десятки кошек, большинство из которых поступают после спасения с улицы.

«Забота о бездомных животных — это показатель человечности и сострадания общества. Мы рады поддержать приют „Хвостодом“ и его замечательных волонтеров. Каждая такая акция — это наш вклад в большое и важное дело», — отметил Александр Евсюткин.

Партийный проект «Защита животных — это не сложно» действует в Балашихе на постоянной основе и направлен на системную помощь сразу нескольким приютам городского округа. Каждый месяц зоозащитные учреждения получают корма, средства гигиены, дезинфекцию и медикаменты, необходимые для содержания животных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.