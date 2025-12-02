Гуманная идея: Милонов просит амнистии для обманутых мошенниками пенсионеров

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что на фоне скандала с квартирой Ларисы Долиной в России стоит подумать о введении амнистии для пожилых людей, которых мошенники вовлекли в преступные схемы, сообщает Life.ru .

«Это гуманное предложение, и, безусловно, к тем, кто не совершил тяжкие преступления, стоит проявить милосердие. В более сложных ситуациях — поджоги машин, отделов полиции — закон предусматривает вообще очень тяжелые наказания, но пенсионерам дается минимальное», — сказал парламентарий.

По его словам, человека могли преднамеренно обмануть. К тому же, многие пожилые люди из-за возраста могут не осознавать, в чьи руки в действительности попадают их средства. Относительно «эффекта Долиной», парламентарий настаивает на проведении обстоятельных проверок подобных случаев.

Ранее фигуранты дела Долиной получили реальные сроки за мошенничество: они обманули при продаже квартиры и саму певицу, и покупательницу.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.